Polícia encontra 3,5 toneladas de maconha em casa na zona sul de SP

18/07/2023 | 21:29



Policiais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) encontraram 3,4 toneladas de maconha escondidas no fundo subterrâneo de uma casa no Grajaú, zona sul de São Paulo. Na ação, os agentes ainda apreenderam 71 quilos de cocaína e 3,5 mil pedras de crack que estavam em um segundo endereço, em Shangrilá, também alvo da operação deflagrada nesta segunda-feira, 17. Ninguém foi preso.

Conforme investigação feita pela 5.ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Denarc, os dois imóveis estavam sendo usados pelos suspeitos para produzir e armazenar os entorpecentes. Em um deles, funcionava um laboratório, onde era feito o preparo e refino dos entorpecentes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os policiais localizaram, em um imóvel, 3,1 mil tijolos de maconha, que totalizam o peso de 3,4 toneladas. No mesmo endereço, foram encontradas duas balanças grandes, uma faca, duas marretas, um caderno com informações do tráfico das drogas e diversos documentos

Na outra casa, onde funcionava o laboratório, os agentes fizeram a apreensão de 41 mil papelotes e seis porções a granel de cocaína, totalizando 71 quilos, além de 3,5 mil pedras e seis frações a granel de crack, que pesaram 3 quilos no total. No local, também foram apreendidas 11 balanças, uma faca, três cadernos, folhas com anotações e um veículo modelo HB20.

A droga e demais objetos apreendidos foram encaminhados para a perícia no Instituto de Criminalística. O caso foi registrado como tráfico de drogas, localização e apreensão de objetos e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Agora, segundo a SSP-SP, "as investigações prosseguem para identificar e prender os envolvidos no tráfico de drogas".