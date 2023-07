Prefeitura de Mauá abre inscrições para 200 vagas na Frente de Trabalho

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



18/07/2023 | 20:25



A Prefeitura de Mauá, comandada por Marcelo Oliveira (PT), abriu inscrições para o programa Frente de Trabalho, destinado a moradores em situação de vulnerabilidade social. São 200 vagas, com cadastro até o próximo dia 28. A bolsa-auxílio formação oferecida é de um salário mínimo (R$ 1.320) , vale-transporte e auxílio-alimentação.



“Esse programa é de suma importância por seu caráter socioassistencial, que visa atender cidadãos em situação de vulnerabilidade social e incentivar a busca por ocupação e qualificação profissional, nos cursos promovidos pela secretaria de Trabalho e Renda e Empreendedorismo. Ou até mesmo a concluírem a formação escolar, por meio da EJA (Educação de Jovens e Adultos), além da reinserção no mercado de trabalho”, comentou a secretária de Administração e Inovação, Cássia Rubinelli.



O período de trabalho é de 40 horas semanais, com contrato de 12 meses prorrogável por igual período. Para participar é necessário comprovar residência em Mauá há mais de três anos, ter CPF válido e também uma conta de e-mail para contato. O edital com todas as informações foi publicado no Diário Oficial do Município.



As 200 novas vagas disponíveis fazem parte do projeto elaborado pela gestão de Marcelo Oliveira no ano passado, que aumentou o número de bolsas de 150 para 500.



“É um programa que tira as pessoas da fome e dá não apenas uma oportunidade de trabalho, mas de ter uma vida digna. Quando assumimos, percebemos que o número de vagas era baixo e que precisávamos aumentar. Enviamos esse projeto à Câmara e o sancionamos logo após a aprovação. Também acrescentamos a possibilidade de prorrogar o contrato por mais um ano, o que não tinha antes da nossa gestão”, disse o prefeito.



Marcelo comenta que 75 das 500 vagas são destinadas às pessoas atendidas pelas secretarias de Assistência Social e de Políticas Públicas. Das outras 425, 5% são direcionadas a pessoas com deficiência.



“Deixamos 75 vagas exclusivas para vítimas de violência doméstica, ou pessoas que acabaram de se tornar maiores de idade e que têm condições de vida quase precárias. Todas as outras 425 vagas preenchemos por chamamento.”