Santos treina em dois períodos e foca em aprimorar parte física após cobranças de Turra

18/07/2023 | 19:30



Goleado por 4 a 1 pelo São Paulo, em clássico disputado no domingo, o elenco do Santos se reapresentou na manhã desta terça-feira, às 10 horas, e voltou ao CT Rei Pelé na parte da tarde, às 15 horas, para uma segunda série de trabalhos. O treinamento em dois períodos será mantido na quarta-feira e cessa a partir de quinta, com atividades apenas pela manhã. No domingo, a equipe santista enfrenta o líder Botafogo.

O técnico Paulo Turra espera utilizar a semana de preparação para aprimorar o desempenho físico dos jogadores. Após a vitória por 4 a 3 sobre o Goiás, há uma semana, ele já havia manifestado insatisfação e comentado sobre a necessidade de "levantar o sarrafo", após constatar "métricas muito baixas para o padrão do clube".

Como foi expulso na partida contra o clube goiano, Turra não esteve no banco de reservas no Morumbi. Seu substituto foi o auxiliar Felipe Endres, que, depois do jogo, alertou para a falta de competitividade e a passividade exibidas pelo time santista. O São Paulo teve uma atuação de gala e não deu chances para os rivais.

O Santos está em 14º lugar do Brasileirão, com 16 pontos, e não está disputando nenhuma outra competição. Nos últimos 14 jogos, somou apenas uma vitória - o 4 a 3 sobre o Goiás. Fora isso, o período foi de sete derrotas e seis empates. A busca pela reabilitação continua na Vila Belmiro, às 16 horas, contra um Botafogo em grande fase, invicto há nove jogos.