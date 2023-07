Erdogan visita países do Golfo Árabe em busca de recursos para economia turca em crise

18/07/2023 | 19:27



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, viajou para a Arábia Saudita na última segunda-feira, acompanhado de uma comitiva com cerca de 200 empresários, em busca de oportunidades para a economia da Turquia, segundo o Conselho de Relações Econômicas Exteriores da Turquia.

Fóruns de negócios foram organizados na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, durante os três dias de viagem. A ida ao Golfo foi precedida por autoridades turcas, incluindo o ministro das Finanças, Mehmet Simsek, o vice-presidente, Cevdet Yilmaz, e a presidente do banco central, Hafize Gaye Erkan, mantendo conversações nos três países.

A visita ocorre no momento em que os turcos são atingidos por aumentos de impostos sobre vendas e combustíveis que o ministro Simsek disse serem necessários para restaurar a disciplina fiscal e reduzir a inflação. No mês passado, o banco central turco aumentou as taxas de juros, após críticas de que as taxas baixas de Erdogan pioraram a crise do custo de vida.

A taxa de inflação anual ficou em 38% no mês passado, abaixo da alta de 85% em outubro. Economistas independentes sustentam que a taxa estava em torno de 108% em junho. Erdogan espera que os países ricos em petróleo e gás do Golfo ajudem a preencher o déficit em conta corrente da Turquia, que atingiu níveis recordes este ano - US$ 37,7 bilhões nos primeiros cinco meses.

Ancara restaurou laços com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos após ruptura de mais de uma década, a partir da Primavera Árabe de 2011 e uma série de conflitos posteriores. No entanto, nenhuma dessas tensões anteriores se fez presente quando os dois países assinaram vários acordos econômicos. Desde que Erdogan lançou um novo compromisso diplomático com potências regionais anteriormente distantes há dois anos, o financiamento do Golfo ajudou a aliviar a pressão sobre a economia.

O Catar e os Emirados Árabes Unidos forneceram à Turquia cerca de US$ 20 bilhões em acordos de swap cambial recentemente, enquanto a Arábia Saudita depositou US$ 5 bilhões no Banco Central da Turquia em março.

Dias depois de Erdogan ser reeleito no mês passado, os Emirados Árabes Unidos e a Turquia assinaram um acordo comercial potencialmente no valor de US$ 40 bilhões nos próximos cinco anos. Erdogan se encontrou com o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, em Doha nesta terça-feira, antes de ver o líder dos Emirados Árabes Unidos em Abu Dhabi na quarta-feira.