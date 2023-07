Mercedes-Benz amplia suspensão de contrato de 1.200 trabalhadores

Nilton Valentim



18/07/2023 | 17:00



A Mercedes-Benz anunciou nesta terça-feira (dia 18) a prorrogação até 31 de agosto do layoff (suspensão temporária do contrato de trabalho) dos cerca de 1.200 trabalhadores da fábrica de São Bernardo que já estavam afastados desde maio.

Segundo a montadora, a ampliação se deve ao “atual nível de demanda de veículos comerciais no mercado brasileiro”. A empresa ressalta ainda que não está com a produção totalmente parada. “Estamos operando com um turno e ajustando os volumes”, afirma por nota.

Na última sexta-feira a montadora havia anunciado a venda de 110 ônibus e seis caminhões por meio do programa de incentivo do governo federal para renovação da frota de veículos pesados.