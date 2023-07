Polícia Civil apreende mais de três toneladas de maconha destinada ao Grande ABC

Da Redação



18/07/2023 | 16:28



Cerca de 3,4 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Civil de São Paulo, durante uma operação na Zona Sul da capital paulista na manhã desta segunda-feira. Segundo os agentes, os entorpecentes encontravam-se no interior de um bunker, uma espécie de estrutura subterrânea. De acordo com o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc-SP), um dos destinos das drogas era o Grande ABC. Além da região, os narcóticos também seriam distribuídos na Zona Sul e no Centro de São Paulo.

No esconderijo subterrâneo, ainda foram localizados duas balanças grandes, uma faca, duas marretas, um caderno com informações do tráfico e diversos documentos.