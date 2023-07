Após pagar fiança da prisão, Gigi Hadid posta fotos curtindo viagem e fãs brincam: Ela não poderia estar se importando menos

18/07/2023 | 16:11



Como você acompanhou, deu ruim para Gigi Hadid! De acordo com informações do site norte-americano TMZ, a modelo e influenciadora foi presa no dia 10 de julho, por mais que a informação tenha sido divulgada apenas agora. Após pagar fiança de um mil dólares, cerca de cinco mil reais, ela foi liberada e espera o julgamento do caso.

Entretanto, aparentemente a modelo não perdeu seu tempo esquentando a cabeça com a situação. Gigi compartilhou nesta terça-feira, dia 18, uma sequência de fotos da viagem e, devido à legenda da foto, alguns internautas interpretaram a postagem como uma piada visto que o post foi feito após a divulgação da notícia de sua prisão.

Tudo está bem quando acaba bem, legendou a modelo.

Nos comentários, seguidores da ex-esposa de Zayn Malik aproveitaram a situação para brincar com a loira.

Gosto de imaginar que ela está publicando isto enquanto é tirada da prisão, comentou um internauta.

Garota, você não está na cadeia?, questionou uma seguidora.

Ela não poderia estar se importando menos, brincou um fã.

Vale lembrar que, segundo o TMZ, a famosa estava com maconha e itens para uso de drogas. O episódio aconteceu nos Estados Unidos, quando a artista teria pousado com um jatinho particular e, na hora de passar com as malas no scanner, os agentes revistaram manualmente as bagagens da modelo e encontraram os itens.

Gigi e o companheiro, que não teve a identidade revelada, apesar de estarem com uma quantidade considerada de uso pessoal, foram presos com a acusação de importação de maconha.