Maraisa compartilha foto com namorado e fãs reparam semelhança com cantor sertanejo: Achei que era o Zé Neto

18/07/2023 | 16:11



O amor está no ar! Na última segunda-feira, dia 17, Maraisa compartilhou em seu Instagram a primeira foto com seu novo namorado, Fernando Mocó. Por mais que o amado seja discreto, ele não escapou dos holofotes aparecendo na conta com mais de 13 milhões de seguidores da sertaneja.

Meu amor, declarou Maraisa na legenda do post.

Além de receber muitos elogios nos comentários da publicação, os fãs da cantora também reagiram com humor à foto. Segundo alguns internautas, o namorado de Maraisa foi comparado com o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano.

Tô meio bêbado aqui, olhei rapidinho e achei que era o Zé Neto, comentou um internauta.

Você não foi o único, respondeu outro.

Vale lembrar que o relacionamento dos dois é recente! A cantora e o empresário fizeram a primeira aparição pública na noite da última sexta, dia 14, quando a dupla Maiara e Maraisa fez um show no interior de São Paulo.