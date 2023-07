BMW iX1 chega ao Brasil: veja detalhes do elétrico

Da Redação

Do 33Giga



18/07/2023 | 15:55



A BMW anunciou a chegada de mais um modelo para ampliar sua gama de veículos 100% elétricos no país. Trata-se do BMW iX1, versão elétrica do BMW X1, SAV premium.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Fabricado na planta do BMW Group localizada em Regensburg, na Alemanha, o BMW iX1 se assemelha bastante com o BMW X1 M Sport, versão topo de linha do modelo a combustão. Com visual praticamente idêntico, o modelo se diferencia externamente apenas pelo ‘i’ na traseira, logo antes X1. Os faróis, são full LEDs adaptativos assim como as luzes da lanternas. As rodas são 20 polegadas.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A mesma coisa acontece no interior. Tudo é idêntico ao da versão a combustão, que acumula fãs ao redor do mundo e foi bastante elogiado nesta nova geração. Destaque para o BMW Live Cockpit Professional, uma tela curvada — composta por duas peças, de 10,25” (painel de instrumentos) e 10,7” (multimídia) —, com o novo Sistema Operacional 8 e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva.

Crédito das fotos: Divulgação / BMW Crédito das fotos: Divulgação / BMW × × × × ×

E as semelhanças acabam por aí. O novo BMW iX1 é movido por dois motores, localizados um em cada eixo, resultando em uma tração integral xDrive. Ambos os motores fornecem uma potência combinada de 230kW/313cv e um torque total de 494Nm.

Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100km/h em apenas 5,6 segundos. Posicionada no assoalho, a bateria de alta tensão do BMW iX1 tem capacidade total de 66,5kWh. São até 303km de alcance, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro.

O BMW iX1 carrega 100% de sua bateria em 6h30m na BMW Wallbox configurada em 11kW. Para garantir a recarga em casa e em viagens, dois carregadores de alta potência acompanham o carro: um carregador Flex Charger portátil, que também oferece potência de até 11 kW e uma BMW Wallbox de até 22 kW.

Os carregadores possuem padrão de tomada tipo-2, internacional, compatível com todos os veículos BMW e de outras marcas. Já para recarga em carregadores ultrarrápidos, são necessários 38 minutos para recarregar de 10 a 80%, faixa de recarga mais comum em deslocamentos.

No quesito conectividade, o novo BMW iX1 conta com o BMW ConnectedDrive, que fornece serviços como:

chamada de emergência inteligente,

aviso de manutenção por telemetria,

navegação com informação de trânsito em tempo real,

portais de notícias, clima e aplicativos,

digital key plus, que substitui as chaves físicas do veículo para a abertura das portas e ignição do motor.

Digital Key Plus

Contando com a mais nova, rápida e segura tecnologia, chamada de UWB (banda ultra larga), não há mais a necessidade de aproximar o smartphone ou smartwatch da maçaneta do veículo para abri-lo e do carregador sem fio no console para ligar o motor.

A tecnologia está disponível para modelos compatíveis da Apple e Samsung. O cliente também pode compartilhar chaves de forma totalmente digital, por envio de mensagem.

Há ainda os serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, climatizar, localizar o veículo e enviar destinos diretamente ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones, com preparação para Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Entre os equipamentos disponíveis:

sistema Parking Assistant Plus (que auxilia o motorista a estacionar),

ar-condicionado com controle digital automático,

BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave, além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro),

Driving Assistant Plus (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções),

Head-Up Display, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon e carregador de smartphone sem fio.

Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant, capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos, sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista.

O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis.

O novo BMW iX1 xDrive30 M Sport já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil em seis opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Portimão, Cape York Green e Space Silver) e três de acabamento interno (Couro Vernasca Preto/Preto, Mocha/Preto e Oyster/Preto).

Todos os BMW iX1 chegam ao Brasil com o programa BSI gratuito pelo período de quatro anos e sem limite de quilometragem. O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.