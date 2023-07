Cintia Dicker e Pedro Scooby superam polêmicas e posam juntinhos no Instagram

18/07/2023 | 15:10



Em um gesto apaixonado, Pedro Scooby compartilhou um vídeo carinhoso em suas redes sociais, mostrando-se ao lado da amada modelo enquanto fazia sua caçula, Aurora, dormir em seu colo, ambos confortavelmente acomodados em um sofá.

A cena cheia de amor e cumplicidade não passou despercebida pelos fãs, e o surfista fez questão de elogiar a beleza da Cintia:

Essa luz na sua cara está com a pele dourada, disse ele.

E a resposta da modelo foi:

Meu bronze natural, afirmou.

Essa demonstração pública de afeto e harmonia vem em um momento delicado para Scooby, após se envolver em uma controvérsia durante a festa do jogador de futebol Vini Jr. Um vídeo mostrando-o dando carona para Larissa Dalpas que acabou viralizando e causando alvoroço nos principais portais de notícias.

Entretanto, o atleta usou suas redes sociais para negar qualquer traição e enfrentou as especulações de cabeça erguida. Em um pronunciamento direto e sincero, Pedro desabafou:

Eu vou tentar ser bem direto aqui e economizar o tempo de vocês, porque isso está deixando de ser uma novela mexicana e está virando um circo. Se eu não falo nada, eu estou consentindo. E se eu falo alguma coisa, eu estou tentando me justificar. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na internet, todo mundo é perfeito.