Digital Leaders Florianópolis: workshop para empreendedores ocorre nesta sexta-feira

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/07/2023 | 14:55



A Duo Studio, agência de marketing digital, em parceria com a RD Station, plataforma de marketing digital e vendas, promove neste mês a Digital Leaders Florianópolis. Com o objetivo de ressaltar as principais novidades e insights do setor de comunicação e marketing digital, o curso é voltado para empreendedores da região Sul. Em formato presencial, o workshop ocorre na sexta-feira (21 de julho), das 13h às 18h, no auditório da RD Station, localizado no Floripa Shopping. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio deste link.

O curso será dividido em quatro módulos e será ministrado por João Brognoli, CEO do Grupo Duo&Co e fundador da Duo Studio. Na edição de maio, que também foi ministrada pelo executivo em Porto Alegre (RS), mais de 150 pessoas participaram da iniciativa. Dentre esses, empreendedores, estudantes e gerentes de marketing de empresas do Estado. A proposta do encontro é promover o conhecimento de vários aspectos dentro do marketing digital, desde como as transformações digitais vem impactando a área, até quais são as ações e comportamentos mais indicados para alavancar a fidelização de clientes.

Segundo Brognoli, o workshop será uma boa oportunidade para quem deseja aprender ou expandir o conhecimento sobre um dos segmentos que mais se desenvolve no País. “O encontro será de extrema importância para a elucidação de dúvidas que pairam na cabeça de muitas pessoas em relação ao marketing digital e de tudo que pode ser feito com integrações, sistemas, entre outras coisas, servindo de apoio para o desenvolvimento da área em Santa Catarina”, afirma.

Além da presença do executivo, as palestras ainda contarão com a colaboração de Nei Filipe Pacheco, Diretor de Marca do Grupo Duo&Co; Maurício Giubel, Gerente de Projetos na Duo Studio; Lucas Alves, Líder de Vendas na RD Station; e Marcus Gomes, CEO e fundador da Wavemaker.

Ao final do curso, está prevista a entrega dos certificados de participação das atividades. As inscrições para o Digital Leaders estão abertas até 21 de julho, pela manhã.

Serviço – Digital Leaders Florianópolis

Data: sexta-feira, 21 de julho

sexta-feira, 21 de julho Horário: das 13h às 18h

das 13h às 18h Local: Auditório da RD Station, no Floripa Shopping – Rodovia Virgílio Várzea, 587, 3º piso, sala 302 – Monte Verde – Florianópolis (SC)

Auditório da RD Station, no Floripa Shopping – Rodovia Virgílio Várzea, 587, 3º piso, sala 302 – Monte Verde – Florianópolis (SC) Inscrições: neste link