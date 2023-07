Haddad, Alckmin, Silveira e Costa discutem plano para combustíveis sustentáveis

18/07/2023 | 14:09



Um grupo de ministros, incluindo o da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na manhã desta terça-feira, 18, para discutir o projeto do governo na área de combustíveis sustentáveis. Também estavam presentes na reunião o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa.

O MME tem discutido nos últimos meses, em especial junto ao Mdic, um projeto de lei para estimular esse setor, chamado de PL de Combustível do futuro. A expectativa é de que o texto trate de questões como porcentagem de etanol na gasolina, diesel verde, incentivos à produção do Combustível Sustentável de Aviação (SAF), além de regras para estocagem de carbono, entre outros pontos.

O tema da reunião foi destacado por Alckmin em postagem nas redes sociais, feita há pouco. Segundo o vice-presidente, o encontro também tratou de medidas para elevar a oferta de gás no País. "Começamos o dia em reunião com os ministros @asilveiramg, @Haddad_Fernando e @costa_rui, para discutir medidas para elevar a oferta de gás e desenvolver combustíveis verdes no Brasil, como SAF, biodiesel, diesel verde e etanol. Com o presidente @LulaOficial, vamos compatibilizar os objetivos de promover a transição energética e reduzir gastos de empresários e consumidores", escreveu o ministro, que é presidente em exercício enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Bruxelas.

"Entre os temas debatidos está a transição energética, com projetos que visam práticas sustentáveis e eficientes, como o combustível do futuro e a descarbonização da Amazônia", disse Silveira, que também registrou o encontro nas redes sociais.

Ontem, Silveira esteve no Ministério da Fazenda para apresentar a Haddad o Plano Nacional de Transição Energética. Após o encontro, o ministro de Minas e Energia informou ainda que o lançamento do Plano de Descarbonização da Amazônia está previsto para ser realizado em 10 de agosto. O programa visa a substituição de usinas movidas por fontes fósseis por geração de energia limpa e renovável para atender a demanda da região.