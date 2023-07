Gigi Hadid é presa por posse de maconha

18/07/2023 | 14:11



Ixi, deu ruim! De acordo com informações do site norte-americano TMZ, a modelo e influenciadora Gigi Hadid foi presa no último dia 10 de julho - mas a informação foi divulgada apenas agora.

A famosa estava com maconha e itens para uso de drogas. O episódio aconteceu nos Estados Unidos, quando a artista teria pousado com um jatinho particular no Aeroporto Internacional Owen Roberts.

Na hora de passar com as malas no scanner, os agentes revistaram manualmente as bagagens da modelo e encontraram os itens. Gigi e o companheiro, que não teve a identidade revelada, apesar de estarem com uma quantidade considerada de uso pessoal, foram presos com a acusação de importação de maconha e de itens para fumar maconha.

Após pagar fiança de mil dólares, cerca de cinco mil reais, ela foi liberada e espera o julgamento do caso.