MC Daniel menciona Mel Maia durante show no Rio de Janeiro!

18/07/2023 | 14:10



Durante um show realizado no Rio de Janeiro, o cantor de 24 anos de idade surpreendeu a plateia ao fazer uma versão especial de sua música Revoada, e não foi só isso - ele citou explicitamente o nome de Mel Maia, com quem teve um relacionamento com idas e vindas! Essa declaração acontece em meio a fortes rumores de uma possível reconciliação entre os dois artistas.

- Off pro amor casado com a Mel Maia, disse durante o show.

Recentemente, o funkeiro demonstrou seu apoio à Mel Maia após o lançamento de uma música polêmica, na qual seu nome foi usado de forma sexualizada. O cantor não poupou esforços em defendê-la, mostrando que a amizade entre eles parece estar mais forte do que nunca. E as surpresas não param por aí! O MC revelou que o desejo de se tornar pai está borbulhando em seu coração:

Um sonho do meu coração que ainda vou realizar, uma filha.

Segundo o cantor, esse desejo foi impulsionado após ele encontrar uma menina adorável durante um voo. Será que esse encontro inesperado e os sentimentos em relação à Mel Maia podem estar conectados?