João Guilherme confessa ter usado documentos falsos antes de maioridade

18/07/2023 | 13:10



Sincerão e sem papas na língua, João Guilherme decidiu participar do podcast De Frente com Blogueirinha na última segunda-feira, dia 17. Um dos assuntos mais polêmicos que rolou na conversa foi quando o ator começou a falar sobre os bastidores de De Volta aos 15, série em que ele interpreta Fabrício.

João contou que chegou a gravar algumas cenas em uma casa noturna que frequentava quando ele ainda era menor de idade, e quando questionado sobre ele respondeu:

- Eu nunca tive idade para entrar em muito lugar assim que eu sempre entrei. São Paulo é uma maravilha, começou a explicar aos sete minutos.

Na sequência, o ator contou que conseguia entrar, apesar de não ter idade o suficiente, por ter diversos contatos e amizades que o colocavam para dentro das festas, mas nunca chegou a usar RG falso no Brasil. Porém, a história não terminou por aí! O filho de Leonardo disse que certa vez, quando estava viajando pelos Estados Unidos, decidiu recorrer ao documento falso:

- Uma vez eu fiz um falsinho nos Estados Unidos, eu não, né? Porque eu não sou competente para esses bagulhos, mas sempre tem alguém que: Irmão, relaxa. Vai um monte de brasileiro para lá e eu tinha uns amigos que moravam em Orlando, naquele tempo de Disney, você quer sair com os amiguinhos para tomar umazinha com 15 anos [de idade], escondidinho, né?

O ator nunca foi muito quietinho, mas quando mais novo ele não conseguia parar quieto! Ainda no bate-papo com a humorista, ele confessou que chegou a tomar muitas broncas nos bastidores de Cúmplices de um Resgate, novela infantil do SBT. Na época, ele vivia o Joaquim Vaz, irmão mais velho de Julia e Felipe, e os atores eram super amigos por terem uma idade parecida:

- A gente causava muito. Imagina, eu era criança, adolescente criança. E por mais que fosse um lugar de trabalho, criança se diverte. E eu lembro que eu causava, que eu era mais novinho. Tinha o Kevin Vechiatto e Bia Jordão, que faziam meus irmãos mais novos. E eu era o mais velho, mas eu já era atentado, então eu atentava os dois. [...] Uma vez a gente estourou uma lâmpada, botou fogo em um saco de Ruffles no micro-ondas... Teve um princípio de fogo.

João confessou que toda a façanha com o saco de batatas aconteceu porque eles estavam curiosos sobre o que poderia acontecer com o alimento caso fosse esquentado.

Já no final do bate-papo, antes de dar início ao famoso bate-bola, os dois estavam se divertindo e se alfinetando quando João perguntou que o programa já tinha acabado, porque ele ia embora. Aí a humorista disparou:

- Humorizinho? Olha que fui até simpática. Quem me conhece sabe que fui até simpática com você. Falei nada demais.

E foi aí que a confissão sem papas na língua aconteceu. Depois de ser negado um copo de água, o ator disse:

- Você negou um copo de água. Não sei nega água e b****e a ninguém. Eu pedi uma água e você falou: Já acabou o programa.