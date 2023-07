Ludmillah Anjos, atriz da Globo e ex-The Voice sofre acidente em Brasília

18/07/2023 | 13:10



Nesta segunda-feira, dia 17, a atriz e ex-The Voice Ludmillah Anjos sofreu um acidente em Brasília. Nas redes sociais, a equipe da artista informou que tudo não passou de um susto, mas pediu para orar por Ludmillah.

A cantora estava gravando um filme em Brasília quando ocorreu o acidente, ela passou por alguns exames.

Ela está em Brasília ainda em observação e se recuperando com acompanhamento médico, dizia um trecho do comunicado compartilhado nos Stories.

A atriz também ficou conhecida por participar do seriado Encantado's, do Globoplay, e ser finalista do The Voice em 2013.

Agradecemos por todo o carinho e pedimos que continuem orando pela rápida recuperação da nossa mainha, finalizou o comunicado.