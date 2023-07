Bolsas da Europa fecham em alta, na esteira de balanços e com destaque para ações de bancos

18/07/2023 | 12:59



Os mercados acionários da Europa fecharam esta terça-feira, 18, em alta, após balanços de bancos sólidos de bancos americanos apoiarem ganhos no setor também do outro lado do Atlântico. O movimento se intensificou após dado de confiança das construtoras dos EUA em linha com o consenso do mercado.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 0,35%, a 16.125,49 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,38%, a 7.319,18 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,34%, a 28.706,76 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,25%, a 9.461,40 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,61%, a 6.053,66 pontos. As cotações são preliminares.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,64%% a 7.453,69 pontos. A AJ Bell chama atenção para o salto de quase 20% da varejista Ocado, que divulgou resultados melhores que o esperado no primeiro semestre.

Diante de resultados melhores que o esperado de Bank of America (BofA) e Morgan Stanley nos EUA, papéis de bancos europeus fecharam em alta e de destacaram entre as ações listadas nos índices europeus, com Barclays em alta de quase 2%, em Londres. Em Paris, o Credit Agricole tinha alta de quase 1%, enquanto o Santander avançava mais de 1,5%, em Madri.

Na outra ponta, as ações do Casino Guichard-Perrachon, controlador do Pão de Açúcar no Brasil, tiveram forte queda em Paris, após o grupo confirmar uma nova oferta de injeção de capital do consórcio composto por EP Global Commerce, Fimalac e Attestor. Os papéis do grupo cederam cerca de 9%.