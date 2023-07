Calendário da Copa do Mundo Feminina: adicione os jogos à agenda

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/07/2023 | 12:55



Quem quer organizar o calendário da Copa do Mundo Feminina não precisa perder tempo adicionando partidas manualmente. A designer Louise Pereira organizou o cronograma completo que permite adicionar todos os eventos do campeonato de forma prática e rápida à Agenda do Google.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Para incluir o calendário da Copa do Mundo Feminina, basta clicar neste link. Ele abrirá uma janela dentro da Agenda do Google. Aperte “Adicionar” e automaticamente os jogos do campeonato serão aplicados. O lembrete informa horário, seleções, local e por qual rodada a partida é válida. E ainda contempla todas as etapas até a final, que ocorre em 20 de agosto.

A Copa do Mundo Feminina 2023 será a maior de todos os tempos e também a primeira com 32 seleções – formato igual ao torneio masculino. O campeonato será sediado na Austrália e na Nova Zelândia, tendo início nesta quinta-feira (20). O Brasil, por sua vez, faz sua estreia na segunda-feira (24). A partida será contra o Panamá, às 8h.