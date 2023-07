Jogos eletrônicos: quando o passado inspira o futuro

Da Redação

Do 33Giga



18/07/2023 | 12:55



A indústria gamer tem nos seus pilares fundamentais duas frentes: lançamentos de novos jogos e a nostalgia com os clássicos. Nos últimos anos, temos visto um crescimento constante nos títulos do passado que deixaram saudades nos jogadores e ajudaram a consolidar os videogames como um passatempo global.

As facilidades do novo entorno digital se aplicam no resgate de títulos que marcaram seu nome na história dos games. Um dos maiores exemplos pode ser visto no Super Mario Bros. Originalmente lançado em 1985, o game tem ganhado novas sequências, diferentes modos de jogo e, o mais importante, é um dos títulos mais significativos da Nintendo Switch, console portátil da empresa japonesa.

A seguir, veremos mais exemplos de jogos históricos que estão ganhando nova roupagem para encarar os desafios da era virtual. Confira:

Um clássico originário do Windows

Os primeiros PCs domésticos vinham, em sua esmagadora maioria, com o sistema operacional Windows, da Microsoft. Os desenvolvedores já sabiam o potencial dessas máquinas para o entretenimento e alguns jogos já vinham de fábrica, como o Campo Minado e o Paciência, que tinha como objetivo entreter e ensinar os usuários a utilizar o mouse.

O Campo Minado, por outro lado, tinha a função de fazer os jogadores viverem as emoções de acertar cada quadrado do campo, sem explodir a mina. Atualmente, o jogo está de volta, porém, com um novo formato e em um novo gênero. O jogo Mines aposta nas emoções de escolher uma casa no tabuleiro e torcer para que não seja o fim da partida.

Nos cassinos online, a dinâmica do título é diferente. O usuário faz uma aposta antes de começar e cada casa revelada conta com um multiplicador, que faz o valor apostado subir. No entanto, se a mina for ativada, tudo vai pelos ares, inclusive o dinheiro investido na partida.

Investindo em uma nova plataforma

Nos anos 90, o mundo dos videogames vivia a polarização entre duas gigantes japonesas, a SEGA e a Nintendo. Cada uma delas lutava com as suas melhores armas para conquistar os jogadores. O garoto-propaganda da SEGA era — e continua sendo — o simpático Sonic, e os diversos títulos que tinham o ouriço azul como protagonista.

No fim das contas, a Nintendo levou a melhor. Porém, a SEGA não acabou. A empresa continua a investir em jogos próprios e uma cartada de mestre foi desenvolver um game de corrida infinita, gênero muito popular no mobile, que tem como personagem principal o próprio Sonic. O sucesso foi imediato, só na Google Play Store o jogo conta com mais de 100 milhões de downloads.

O retorno do Sonic teve tanta repercussão que o carismático bichinho também ganhou um filme para chamar de seu. Com um título simples, Sonic: O Filme (2020), o longa foi um sucesso, com destaque para Jim Carrey que vive o temido vilão Doctor Ivo Robotnik. Com boa crítica e grande aceitação do público, a sequência, Sonic 2 – O Filme (2022), foi lançada apenas 2 anos depois e repetiu o êxito.

Uma ideia na cabeça e um skate no pé

Atirar-se em um half-pipe gigante, ganhar velocidade a cada subida e descida e, num movimento forte e rápido, girar três vezes no ar antes de aterrizar perfeitamente. Essa manobra é conhecida como 900, pela soma dos giros, e foi imortalizada pelo skatista Tony Hawk. O norte-americano é uma lenda do esporte e emprestou seu nome para a franquia de jogos mais celebrada da modalidade.

O título mais importante da franquia foi Tony Hawk ‘s Pro Skater 2, lançado em 2000. O game marcou época sendo um dos mais vendidos de todos os tempos, somando mais de 5 milhões de unidades compradas e também ganhando diversos prêmios.

Em 2020, a Activision, produtora do jogo, decidiu apostar pela nostalgia e fazer o relançamento dos dois primeiros jogos da série. O título Tony Hawk ‘s Pro Skater 1 + 2 foi um sucesso completo. Aqueles que já conheciam a pérola compraram sem duvidar e quem só havia ouvido história não hesitou em viver essa experiência.

Por mais que os novos jogos com os seus gráficos avançados sejam um propulsor da indústria gamer, os clássicos que pavimentaram o caminho não ficaram para trás e cada vez mais são celebrados em novas versões, diferentes modos de jogo e uma nova roupagem.