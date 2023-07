Jovens são os que menos aderiram à vacina bivalente contra Covid-19

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



18/07/2023 | 12:28



A população jovem é a que menos aderiu à vacina bivalente contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 9,6% das pessoas entre 18 a 29 foram imunizadas com essa dose no Grande ABC. Ao todo, receberam o reforço 575.654 pessoas - o que corresponde a 24,3% de cobertura vacinal com o imunizante, que é disponibilizado nas unidades de saúde das sete cidades e está disponível para o público maior de idade que já tenha completado o esquema vacinal básico há, no mínimo, quatro meses.

“Eu não tomei porque não tive tempo. Durante a semana, como estudo e trabalho, saio e volto para casa em horários que as UBSs estão fechadas. Quando a campanha para tomar a bivalente estava no início, acabei demorando porque priorizei outras coisas e depois achei que não estavam mais dando as doses. Assim que possível, vou tomar a vacina”, afirmou morador de Santo André, de 23 anos, que preferiu não se identificar.

A coordenadora do Programa de Imunização de Diadema, Shirley Felix Cezario de Melo, destaca que a imunização foi - e ainda é- essencial para diminuir os casos e as complicações causadas pela doença.

“A população precisa estar sensibilizada para manter a vacinação em dia. Os munícipes podem ter a sensação de tranquilidade e achar que não tem problema atrasar a dose ou não ir até a Unidade Básica para se vacinar, o que é um risco. A vacina de reforço aumenta a imunidade contra o vírus original da Covid-19 e protege contra as novas variantes. Fica nosso apelo para que as pessoas completem seus esquemas vacinais”, comentou.

A vacina bivalente aumenta a imunidade contra a cepa original do coronavírus e as variantes. Segundo o Ministério da Saúde, “quando infectada pelo vírus, a pessoa vacinada conseguirá combatê-lo rapidamente, pois já tem imunidade.”

DIVISÃO POR CIDADES

No Grande ABC, São Bernardo já imunizou 181.776 pessoas com a bivalente contra a Covid-19 (31.6% do total na região). Em seguida, estão Santo André, com 153.998 vacinados (26.7%), Mauá, com 86.514 (15%), Diadema com 83.675 (14.5%), São Caetano com 42.718 (7.4%), Ribeirão Pires com 21.924 (3.8%) e Rio Grande da Serra fecha o balanço com 5.049 imunizados com a bivalente (0.8%).

Quem for receber a dose precisa apresentar documento pessoal com foto (CNH ou RG), CPF e cartão de vacinação com as doses anteriores.

Além das unidades de saúde, Santo André disponibiliza imunização bivalente contra Covid-19 nos drives da Craisa e Carrefour, das 8h às 18h. Os drives funcionam todos os sábados e domingos, das 8h às 18h, sem necessidade de agendamento. A Craisa está localizada na Avenida dos Estados, número 2.195, o e Carrefour, está situado na Avenida Pedro Américo, 23.

Em São Bernardo, o funcionamento das salas de vacinação varia de acordo com o expediente de cada unidade, sendo que 20 equipamentos têm horário estendido, das 7h às 22h (Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão). Nestes locais, a vacinação acontece das 8h às 21h. As demais unidades funcionam das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, com vacinação das 8h às 18h.

São Caetano, além das unidades de saúde, também oferece a vacinação na USCA (Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente), por livre demanda, e os 20 equipamentos de Diadema funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, também sem necessidade de agendamento.

Mauá tem atendimento nas 23 unidades, das 9h às 16h. Já em Ribeirão Pires, o atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 16h.