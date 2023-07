Paranapiacaba. O que é. O que representa. Como definir este distrito andreense.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/07/2023 | 07:45



Disse o secretário:

Paranapiacaba é o testemunho vivo do desenvolvimento tecnológico do Brasil.

Quando a vila surgiu, com as máquinas a vapor, era o auge da tecnologia. Não havia nada mais avançado.

“Memória” lembrou a cena inicial do filme “Doramundo”, com o personagem-maquinista de Rolando Boldrin acionando o maquinário e conversando com um menino.

Fábio Picarelli citou a importância de Paranapiacaba para o escoamento da produção cafeeira. E destacou a permanência dos ingleses por 90 anos à frente da ferrovia, a antiga “Inglesa”.

Os ingleses deixaram marcas numa vila cravada na Mata Atlântica, de arquitetura vitoriana, diferenciada.

No bate-papo, secretário e repórter concordaram que Paranapiacaba é história, memória, reserva hídrica, futebol, turismo, diversão, lazer, entretenimento, gastronomia. Tudo isso somado num só lugar e potencializado no 22º Festival de Inverno.

NO AR

Fábio Picarelli é o entrevistado desta semana no DGABC-TV. O secretário do Meio Ambiente de Santo André fala da abertura do 22º Festival de Inverno de Paranapiacaba, dia 22, da reabertura do estádio do Serrano AC – o mais antigo do Brasil – e da inauguração do Memorial Charles Miller. A entrevista está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

ONTEM E HOJE. Formação do Serrano antes da interdição do campo; e os preparativos para o 22º Festival de Inverno: mais dois dias e começa a grande festa de Paranapiacaba

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 20 de julho de 1993 – ano 36, edição 8443

SÃO CAETANO – Depois de 13 dias de paralisação, o funcionalismo público municipal decidiu ontem (19-7-1993) retornar ao trabalho

Maria Francisca Paez Junqueira assume cadeira na Academia Nacional de Música. Ela foi professora no Ginásio de Vila Gerty.

EM 19 DE JULHO DE...

1873 - Nasce Santos Dumont na fazenda Cabangu, estação de Rocha Dias, distrito de João Ayres (MG).

1903 – Morre o papa Leão XIII, aos 93 anos.

A greve em São Paulo. Os carros de transportes da Express (carroças e carretões) trabalharam desde as 6h da manhã, garantidos por praças de infantaria do Quarto batalhão, armados de carabinas.

1948 – Realizada a primeira viagem de ônibus entre a Estação São Caetano e Rudge Ramos, passando pela Cerâmica São Caetano e Vila São José, iniciativa de Alfredo Veronesi com sua Empresa de Auto Ônibus Cerâmica Ltda.

1978 – Associação Comercial e Industrial de São Bernardo (Acisbec) muda para a Avenida Faria Lima, 360, 1º andar.

HOJE

Dia Internacional da Amizade

Dia Pan-americano do Engenheiro

Dia da Descida do Homem à Lua (1969)

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Minas Gerais, hoje é o aniversário de Aiuruoca, Andrelândia, Camanducaia, Corinto, Natércia, Nova Belém, Piumhi e São Tomás de Aquino.

Em Santa Catarina, Balneário Camboriú, Cunha Porã, Frei Rogério, Grão Pará, Ibiam e Iomerê

Na Bahia, Elísio Medrado, Ibicoara, Ibirapuã, Laje, Lamarão e Nova Itarana.

E mais: Bela Vista (MS), Cafezal do Sul (PR), Montanhas (RN), Pilões (PB), Recursolândia (TO) e Uruana (GO).

Santo Elias (profeta)

20 de julho

O significado do seu nome é “Meu Deus é o Senhor”. Viveu no século IX antes de Cristo. Pai espiritual da ordem carmelitana. Precursor da devoção à Santíssima Virgem.

Ilustração – Vaticano News