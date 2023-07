Obituário - 19 de julho de 2023

Renan Soares

SANTO ANDRÉ

Zinalda da Silva Alves, 93. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal de Cabreúva (MG).

Maria Castilho Mendes, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Aparecida Avelar Robim, 88. Natural de Franca (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Santina Batista da Silva, 87. Natural de Timburi (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Polerá, 86. Natural de Catiguá (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

José Benedicto Biso, 85. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia13. Memorial Planalto.

Maria do Rozário Zanin Monteiro, 82. Natural de Uchôa (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Caramuru Garcia, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Bataier de Oliveira, 79. Natural de Pompéia (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo dos Santos, 78. Natural de São Luís do Paraitiniga (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clóvis Cândido Ribeiro, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Machado, 66. Natural de Itapetininga (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal de Itapetininga (SP).

SÃO BERNARDO

José Alcides Lacerda, 75. Natural de Jequitaí (MG) Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Antônia Terezinha dos Santos, 84. Natural de São Manuel (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Theresinha Naoko Murayama, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bela Vista, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

José Alves Rodrigues, 81. Natural de Estrela do Sul (MG). Residia no bairro do Jabaquara, em São Paulo, Capital. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzia Aparecida de Freitas, 80. Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério do Distrito de Monte Celeste, em São Geraldo (MG).

Rosalvo Gomes da Cruz, 80. Natural de Mucugê (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Cirila Pereira de Sousa, 78. Natural de Ubaí (MG). Residia no bairro Eldorado Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Sinezia Rosa de Lima, 78. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Moreira, 73. Natural de Piedade (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

João Balbino, 70. Natural de Narandiba (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Roseli Aparecida Cruz Pereira, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Cozinheira. Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Marly Belarmina da Silva, 59. Natural de Rio Formoso (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Nilce Maria Lautenschlager Moro, 89. Natural de Corumbataí (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Professora. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria de Fátima Nogueira Fernandes, 68. Natural de Tabira (PE). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria Iglecy Gomes de Oliveira, 37. Natural de Independência (CE). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Benedita Ferrareze Gonzalez, 96. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.