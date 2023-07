Fãs de Felipe Prior ameaçam advogada de vítima de estupro

18/07/2023 | 12:11



A história da condenação de Felipe Prior segue dando o que falar. Agora, a advogada de vítima de estupro do ex-BBB recebeu ameaças via telefone e com mensagens ameaçadoras por redes sociais, segundo informações do Portal G1. A criminalista Maira Pinheiro está à frente do caso há três anos e meio.

- Vagabunda, vadia. Esse tipo de palavra. Porque é isso que nós mulheres somos quando desagradamos o patriarcado.�E como a gente estava indo para cima de um criminoso em série, que tem um padrão de predação de mulheres, a gente desagrada o patriarcado. Mas não é algo que nos intimide, disse a advogada em entrevista ao veículo.

Pinheiro ainda garante que os fãs de Prior a atacaram via redes sociais.

- Os fãs dele são muito virulentos. Minhas redes sociais chegavam a ter mais de 100 mensagens, todas de ataque, de ódio, me xingando com palavras machistas, me atacando no exercício da profissão. A minha imagem foi muito explorada. Mas isso faz parte do jogo né? A gente não tem medo de fanático.

Algumas das palavras usadas para definir a advogada foram vagabunda, bandida, pilantra, rata, nojenta, segundo prints divulgados.

A criminalista ainda garantiu que os profissionais homens que trabalharam com ela no caso não passaram pelos mesmos episódios.