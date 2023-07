Mauaense joga para se manter vivo na competição

João Tollotti



18/07/2023 | 12:09



Hoje à tarde, 15 horas, o Grêmio Mauaense joga em casa contra o União Barbarense, pela quinta rodada do Grupo C. A equipe da região ainda não venceu na competição e amarga a lanterninha da chave com apenas dois pontos.

No último sábado (15), a Locomotiva foi derrotada pelo o Tanabi no interior e viu ruirem os seus planos de acesso à A-3. Agora, a luta do Mauaense passa a ser contra o rebaixamento para a quinta divisão em 2024.