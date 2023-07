Royal Palm Plaza Campinas inaugura novo espaço infantil

Redação

Do Rota de Férias



18/07/2023 | 11:55



No início de julho, o Royal Palm Plaza Resort Campinas (SP), inaugurou a Arena do Caco, nova estrutura de entretenimento infantil. Com 300 metros quadrados e 161 lugares em formato de teatro de arena, o espaço foi desenvolvido para diversão e aventuras das crianças de 3 a 11 anos de idade.

Com um extenso circuito suspenso, a Arena do Caco oferece diferentes atividades e brincadeiras para o público infanto-juvenil, entre elas: circuitos aéreos sinuosos com diversas estruturas desafiadoras, sala de jogos eletrônicos, teatro, cinema, shows de talentos, além de brincadeiras para as crianças, como o caça ao tesouro e o “circuito maluco”, bem como a possibilidade de montagem de balada para os adolescentes.

Além de ser o novo kids club do resort, a Arena é a casa do mais novo mascote, chamado Caco. Trata-se de um macaquinho explorador e aventureiro que interage com os hóspedes na rotina da equipe de lazer.

“Mais do que uma área de diversão, é um espaço de conexão familiar, onde todos aproveitam juntos, pois apesar de ser focado no público infantil, também permite a utilização de adolescentes e adultos, que estão acompanhando as crianças”, conta Alessandra Gaudio, Diretora Geral do Royal Palm Plaza Resort & Hall.

