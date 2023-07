Corinthians x São Paulo abre semifinais da Copa do Brasil na terça-feira

18/07/2023 | 11:39



Um dia depois do sorteio dos mandos de campo, a CBF confirmou nesta terça-feira as datas e os horários das semifinais da Copa do Brasil. A disputa vai começar na terça que vem, no clássico Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena.

O "Majestoso" está marcado para 21h30. A outra semifinal, entre Grêmio e Flamengo, terá o jogo de ida disputado no dia seguinte, quarta-feira, também às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

As duas partidas da volta estão agendadas para o mesmo dia: 16 de agosto, uma quarta-feira. O clássico paulista será realizado às 19h30, no estádio do Morumbi. Flamengo e Grêmio vão duelar às 21h30 no Maracanã, no Rio de Janeiro. A futura final está previamente agendada para a segunda quinzena de setembro.

PREMIAÇÃO

Cada um dos quatro times semifinalistas da Copa do Brasil embolsou R$ 9 milhões por alcançar tal fase. Na final, o vice-campeonato vai render R$ 30 milhões e o título, R$ 70 milhões. Das quatro equipes, somente o Grêmio poderá atingir a cifra de R$ 90 milhões em premiação, se for campeão, por estar nesta Copa do Brasil desde a primeira fase. Os demais entraram na terceira.