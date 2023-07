Usuários de ônibus da EMTU podem pagar passagem por aproximação

Da Redação



18/07/2023 | 11:20



Passageiros de ônibus das linhas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) do Grande ABC, e de outros municípios da da Região Metropolitana de São Paulo, já podem pagar a passagem por aproximação, com cartões de crédito e débito (das bandeiras Mastercard, Visa e Elo), direto na catraca.

Além dos cartões com essa tecnologia, celulares e relógios smartwatches também poderão ser utilizados. Caso o usuário do transporte coletivo tenha dúvidas se o seu cartão é ou não habilitado para o uso via pagamento por aproximação, basta contatar o banco para confirmar a funcionalidade.

O processo de adptação começou em maio deste e foi concluído na última semana de junho. Com isso, 4.400 coletivos já estão aptos para receber o pagamento por aproximação.

A ABASP (Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo), por meio da Autopass, expandiu o recurso, que também é disponibilizado em formato piloto em 13 estações do Metrô, CPTM e ViaMobilidade. Até o momento, essa forma de embarque está disponível em 13 estações: João Dias (Linha 9), Jabaquara (Linha 1), Ipiranga (Linha 10), Consolação (Linha 2), Brás (Linha-11), Belém (Linha-3), Tatuapé (Linha-12), Estação Aeroporto (Linha-13), Trianon (Linha-2), Campo Belo (Linha-5), Osasco (Linha-8) e Granja Julieta (Linha 9).