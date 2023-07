João Figueiredo sofre acidente doméstico e divide detalhes com os seguidores

18/07/2023 | 11:10



João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, deu um verdadeiro susto em todo mundo durante a noite da última segunda-feira, dia 17, e chegou até a precisar ir para um hospital mais perto para fazer um curativo em sua mão.

Pois é, o cantor dividiu com os fãs e seguidores nas redes sociais que acabou tirando um pedacinho do dedod em um acidente doméstico. O que aconteceu foi que João Figueiredo estava usando um ralador de legumes e cortou o dedo durante os preparativos.

Após o atendimento, o artista compartilhou fotos de algumas gotas de sangue, curativo no dedo e mostrou até que teve que imobilizar o braço com uma tipoia. De acordo com o próprio João, essa não é a primeira vez que isso acontece.

Se eu cortar mais uma vez já posso pedir música no Fantástico. Estou sem a ponta do dedo, mas estou bem.