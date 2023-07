Xuxa Meneghel revela pedido inusitado na hora do sexo: - Pediram para cantar Quem Quer Pão

18/07/2023 | 11:10



O nome de Xuxa Meneghel está na boca do povo desde o lançamento de seu documentário Xuxa, o Documentário e a apresentadora está participando de diversos programas para divulgar a produção. Na última segunda-feira, dia 17, ela foi entrevistada no Papo de Segunda por João Vicente de Castro, Francisco Bosco e Konrad Dantas e falou sobre diversos assuntos de sua vida pessoal.

Relembrando o passado, a Rainha dos Baixinhos divertiu os apresentadores ao revelar uma história inusitada que enfrentou com um antigo affair. Xuxa contou que já recebeu diversos pedidos inusitados na cama, mas o que ficou mais marcado foi quando pediram para que ela cantasse Quem Quer Pão na hora do sexo. Ao ser questionada por João Vicente sobre seus antigos namoros, ela contou:

- Uma vez eu fui ter relação com um cara e ele falou: Canta 'Quem Quer Pão' para mim. Não ri não, eu estou falando sério. Teve uns que já colocavam o meu cabelo para cima para fazer rabo. [...] Não cantei não. [...] Acho que não chegavam perto de mim para me conhecer, o que eles conheciam, o que eles viam quase que diariamente, toda manhã, todos os dias, eles achavam que me conhecia muito.

E apesar de ter uma enorme legião de fãs, Xuxa confessou que por muito tempo se sentiu solitária e triste com a fama. Em outro momento, João Vicente questionou se a artista alguma vez já desejou não ser a Xuxa, famosa apresentada de programas infantis.

- Uma vez eu senti muita vontade [de não ser a Xuxa], quando eu vi que eu não tinha ninguém. Porque ninguém chegava perto de mim, eu digo, de realmente chegar para namorar.

A apresentadora disse que muitos de seus pretendentes precisavam passar por um processo de aceitação, que muitas vezes envolvia até mesmo critérios rigorosos impostos por Marlene Mattos, sua antiga empresária.

- Uma vez que eu estava passando na rua, me lembro dessa cena como se fosse hoje. Era uma van, a gente estava saindo de um show e eu passei por um ponto de ônibus. Tinha uma menina muito simples, com uma roupa muito simples e um cara agarrado nela, também simples, mas beijava ela com tanta vontade, agarrava ela com tanta vontade. Eu olhei aquela cena e senti muita inveja. Eu queria muito estar no lugar daquela pessoa, que não tinha, acredito eu, nada que eu tinha para oferecer, mas ela recebeu tanto daquela pessoa que estava ali com ela, gostava tanto dela daquele jeito.

Vale lembrar que atualmente a eterna Rainha dos Baixinhos vive um relacionamento com Junno Andrade e ela aproveitou o momento para celebrar esse encontro do amor:

- Hoje eu posso dizer que achei [o amor], e foi bom que foi no momento certo, porque hoje eu sei valorizar. Talvez se acontecesse naquela época eu não valorizasse tanto como valorizei hoje. A maturidade te dá isso.