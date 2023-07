Com time alternativo, Corinthians joga no Peru

João Tollotti

Especial para o Diário



18/07/2023 | 11:02



O Corinthians enfrenta o Universitário, no Peru, hoje à noite, 21h30, para decidir quem segue na Copa Sul-Americana. A partida é válida pelo jogo de volta do playoff que define a equipe que se classifica para as oitavas de final. A ida foi 1 a 0, em São Paulo.

Embalado pela classificaçõ na Copa do Brasil, o Timão vai a campo logo mais com o time repleto de jovens da base e com o artilheiro da temporada, Roger Guedes.

SORTEIO

Ontem foram definidos os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. No clássico Corinthians x São Paulo, a partida de ida será no dia 26 de julho, na Neo Química Arena, e a volta será no Morumbi, na terceira semana de agosto, Já no confronto Grêmio x Flamengo, o jogo de ida será no Rio Grande do Sul.