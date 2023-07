Kidbeeruta recebe Selo Empresa Amiga do Autista

Coluna Social



18/07/2023 | 10:56



Da Redação

Kidbeeruta é uma empresa que valoriza a causa e atua com o intuito de construir uma sociedade mais justa e inclusiva. O espaço é o primeiro buffet no Estado de São Paulo a ter o Selo Empresa Amiga do Autista.

Além disso, em breve haverá inauguração do Quiet Room nas duas unidades, juntamente com a Arquiteta Juliana Corradi das empresas Arquitetura Mais e Neuro Arquitetura Infantil. Dessa forma, o Quiet Room está sendo projetado para servir de apoio as famílias que precisarem.

Lugar de Autista é em todo lugar

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) atinge 2,3 % da população mundial. No Brasil, aproximadamente 4,84 milhões de pessoas, segundo dados do Center of Diseases Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos.

Já entre as crianças, a proporção é de que uma a cada 44 apresenta algum grau de autismo. A frequência no sexo masculino é maior, de 4:1.

Dessa maneira, no dia 20 de junho, a empresa realizou a Capacitação Básica em Autismo com a empresa Incluir Treinamentos. Os profissionais de festa como recepcionista, atendentes, garçons, passaram pelo treinamento e prova. Sendo assim, estão aptos a receber com excelência as famílias, temos itens necessários para um maior conforto como abafadores de som e cordões de girassol para identificação.