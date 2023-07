Renovada: Netflix confirma 3ª temporada de De Volta aos 15

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/07/2023 | 10:55



Em vídeo inédito, a Netflix anuncia a 3ª temporada de De Volta aos 15. Ainda não há informações sobre data de estreia. Confira:

Inspirada no livro best-seller De Volta aos 15, da escritora Bruna Vieira, a segunda temporada da série, que estreou em 5 de julho na Netflix, ocupou o topo das paradas em sua semana de estreia e garantiu a sexta posição no Top 10 global de séries de língua não-inglesa mais assistidas no serviço. Agora, vem aí mais nostalgia – aquele ingrediente especial que não pode faltar nesta saga –, muito mais tretas, dramas e diversão.

Alerta spoiler: a Anita de 30 anos bem que tentou deletar a conta no Floguinho para acabar com essa história maluca de viagem no tempo e tomar as rédeas de sua vida ao final da segunda temporada da série. Mas ele não facilita as coisas para ela. Na 3ª temporada de De Volta aos 15, o site dá tilte e catapulta Anita de volta ao passado, mas não mais à adolescência em 2006. O ano agora é 2009 e, para sua surpresa, ela acorda com 18 anos no dormitório da faculdade.