Saúde contradiz Tarcísio e diz que repasse ao Nardini está ‘em análise’

Raphael Rocha

Artur Rodrigues



18/07/2023 | 09:23



O Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo, setor vinculado à Secretaria do Estado da Saúde, afirmou que ainda está em análise o pedido feito pela Prefeitura de Mauá para retomar o auxílio financeiro para custear o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini. A nota oficial contradiz o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, em sua última visita à região, disse que o recurso estava garantido.

Em nota ao Diário, o departamento declarou que “recebeu o ofício da Prefeitura de Mauá solicitando recursos para o Hospital Nardini e que o pedido está em análise”. Há duas semanas, em agenda em São Bernardo, Tarcísio bancou a vinda de aporte financeiro e disse que a liberação “estava saindo”.

A contradição entre a nota oficial da Secretaria do Estado da Saúde e o discurso de Tarcísio mostra como o governo do Estado tem, pelo menos até agora, adotado pesos e medidas diferentes para as cidades da região. Isso porque o mesmo procedimento não foi dispensado na liberação de R$ 150 milhões para custeio da saúde de São Bernardo, que estava à beira do colapso diante de problemas gerenciais do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB).

Mauá pede que retorne o apoio de R$ 1,5 milhão por mês para auxiliar na rotina administrativa do Hospital Nardini – que demanda R$ 10 milhões mensais. Os R$ 150 milhões liberados por Tarcísio para Morando garantiriam 100 meses de repasse para Mauá – ou mais de oito anos consecutivos.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), disse que o ofício original ao Estado requer transferência de R$ 3 milhões, mas falou que a retomada da quantia que recebia da gestão anterior já ajudaria bastante. “Nós atendemos Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Todos os acidentes do Rodoanel caem no Nardini. E ainda uma franja da Zona Leste da Capial que também procura os serviços. Por isso precisamos de ajuda”, disse Marcelo.

AVENIDA DOS ESTADOS

Depois de o Diário mostrar a discrepância de qualidade na Avenida dos Estados entre os trechos de Santo André e Mauá, o governo estadual se comprometeu a realizar obras de recuperação da via na parte mauaense já no segundo semestre.

No começo do ano, Tarcísio de Freitas entregou a parte andreense da Avenida dos Estados, com novo recapeamento, nova iluminação e com pintura de solo. Porém, ficou faltando 1,1 quilômetro da avenida no trecho de Mauá.

Em nota ao Diário, “a Secretaria de Governo e Relações Institucionais informa que as intervenções complementares na Avenida dos Estados estão previstas para serem liberadas neste segundo semestre”. Marcelo havia pedido a conclusão da obra também na visita de Tarcísio.