Taxas futuras de juros acompanham baixa do dólar

Os juros futuros operam perto da estabilidade, mas com viés de baixa, em sintonia com o dólar e em meio ao recuo dos rendimentos dos Treasuries num dia de agenda local esvaziada. A liquidez ainda é bem reduzida. O mercado está atento a indicadores dos Estados Unidos e ao leilão do Tesouro de NTN-B e LFT (11h). Às 9h08 desta terça-feira, 18, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 batia 12,785%, de 12,788%, e o para janeiro de 2025 ia para 10,76%, de 10,79% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 indicava 10,21%, de 10,24%, e o para janeiro de 2029 estava na mínima de 10,52%, de 10,55% ontem no ajuste.