Angelica abre o coração e desabafa sobre pressão de exibir uma vida perfeita: Ansiosa e insegura

18/07/2023 | 09:10



Gente como a gente, Angelica também passa por altos e baixos. Na última segunda-feira, dia 17, a apresentadora usou as redes sociais para desabafar sobre a pressão de exibir uma vida perfeita.

- Com o avanço da tecnologia e a polarização das mídias sociais acabamos nos deparando com uma realidade em que tudo parece perfeito, e a cobrança por uma imagem idealizada se torna constante. Eu também já passei por momentos em que senti sobrecarregada com essa pressão toda. A expectativa de sempre estar perfeita e ter uma vida impecável me deixava ansiosa e insegura, disse.

E completou:

- Percebi que precisava encontrar ferramentas de bem estar para aprender a lidar com tudo isso. Através de momentos de auto cuidado e práticas como a meditação e exercícios físicos, encontrei uma maneira de equilibrar a minha relação com as redes sociais.

A esposa de Luciano Huck ainda entregou como anda o seu relacionamento com a internet.

- Aprendi a valorizar quem sou de verdade, reconhecendo que não preciso corresponder aos padrões irreais. Quero encorajar vocês a encontrar ferramentas que promovam o bem estar mental e emocional. Lembrem-se que somos ser humanos reais com altos e baixos, não precisamos nos comparar constantemente com o que vemos nas telas.