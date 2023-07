Os 10 filmes da Barbie mais populares do streaming

Bianca Bellucci

O aguardado live-action da Barbie chega aos cinemas nesta quinta-feira (20 de julho). Em celebração ao lançamento, o buscador e agregador de conteúdo de streaming JustWatch decidiu preparar uma lista com os 10 filmes da Barbie mais buscados dentro da plataforma. Você confere o resultado abaixo.

1. Barbie em A Princesa e a Plebeia (2004) – 25,6% das buscas

Um clássico entre os filmes da Barbie ocupa o primeiro lugar dos mais procurados no JustWatch. Aqui, uma plebeia é muito parecida com a princesa do reino. Os destinos das duas se cruzam quando a nobre é sequestrada. Agora, a moça humilde deve usar sua incrível semelhança para tentar salvá-la das mãos do vilão.

2. Barbie e as Doze Princesas Bailarinas (2006) – 15,1% das buscas

Doze irmãs princesas que adoram dançar são proibidas pelo pai de realizar o passatempo. Mas elas descobrem um mundo mágico em que podem dançar sem serem incomodadas. Ou melhor, até que acontecimentos mais urgentes as levam a abandonar a dança para salvar a vida do pai.

3. Barbie: O Quebra-Nozes (2001) – 11,5% das buscas

Clara é uma menina órfã que ganha de presente de Natal um Quebra-Nozes. Enquanto está dormindo, o boneco ganha vida e defende a menina dos soldados comandados pelo Rei dos Ratos. Quando ela acorda, percebe que foi encolhida por causa de um feitiço. Agora, Clara e o Quebra-Nozes iniciam uma jornada em busca da Fada Caramelo, a única que pode desfazer a maldição. Está disponível via Globoplay.

4. Barbie: Escola de Princesas (2011) – 10,5% das buscas

Blair é uma garota simples e órfã que foi sorteada para estudar na exclusiva Escola de Princesas – um lugar que ensina dança, etiqueta, artes e outras habilidades indispensáveis a uma princesa. Porém, quando a malvada Dama Devin desconfia que Blair possa ser a princesa desaparecida, ela faz de tudo para impedir que Blair assuma o trono.

5. Barbie: Lago dos Cisnes (2003) – 7,9% das buscas

O único entre os filmes da Barbie que está disponível em dois serviços de streaming: Netflix e Globoplay. Na trama, Odette, a jovem filha de um padeiro, é transformada em cisne pelo malvado feiticeiro Rodrigo. A Fada Rainha consegue amenizar a maldição fazendo com que a garota seja humana à noite e cisne de dia. O maior problema, no entanto, é que seu destino é salvar a Floresta Encantada.

6. Barbie como Rapunzel (2002) – 7,8% das buscas

Rapunzel, uma jovem de longos e lindos cabelos, é mantida prisioneira na torre de um castelo pela poderosa bruxa Gothel. A descoberta de um pincel mágico, no entanto, trará grandes revelações para a heroína e mudará seu destino. Está disponível via Globoplay.

7. Barbie em Vida de Sereia (2010) – 6,6% das buscas

Nesta animação disponível na Netflix, Barbie é Merliah, uma campeã de surfe que vive com sua família em Malibu. Um dia, no entanto, descobre um segredo de família: ela é uma sereia. Agora, a jovem e seu amigo golfinho devem partir para uma aventura no fundo do mar para resgatar sua mãe, a rainha de Oceana.

8. Barbie e o Castelo de Diamante (2008) – 5,3% das buscas

Liana e Alexa saem da sua cabana humilde para vender flores na vila e acabam conhecendo Melody, a guardiã do Castelo de Diamante. As duas decidem ajudá-la a impedir que a chave do palácio seja roubada por Lídia, uma musa egoísta.

9. Barbie Fairytopia: Mermaidia (2006) – 5,1% das buscas

A fada Elina finalmente ganha um par de asas para poder voar e ser como as outras fadas. Porém, para salvar o reino submarino de Mermaidia, que foi ameaçado pelo mal, ela deve abandonar suas adoradas asas para sempre e se transformar em uma linda sereia. Está disponível via Globoplay.

10. Barbie e o Segredo das Fadas (2011) – 4,6% das buscas

Na última colocação entre os filmes da Barbie mais buscados no JustWatch, a boneca precisa viajar a um mundo encantado para salvar Ken, que foi raptado por uma fada apaixonada. Nesta aventura, serão revelados segredos e algumas amizades serão testadas.