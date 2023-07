Nova frente fria mantém o ar gelado e faz chover até sexta na cidade de SP

18/07/2023 | 08:08



Após uma frente fria com ventanias ter derrubado as temperaturas em várias partes do País na semana passada, como reflexo do ciclone extratropical que atingiu o Sul, uma nova frente fria deve manter o tempo gelado e trazer chuva à capital paulista nesta semana.

O último fim de semana foi bastante frio em São Paulo e em partes do Centro-Sul do Brasil, ainda devido à massa de ar polar que acompanhou o ciclone. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital paulista chegou a registrar temperatura mínima de 5ºC na madrugada do domingo, 16.

Além da queda de temperatura, o ciclone extratropical causou estragos no Sul do País e deixou três pessoas mortas, duas no Rio Grande do Sul, nas cidades de Rio Grande e Lajeado, e uma em Santa Catarina, no município de Brusque. O fenômeno ainda gerou fortes ventos no Estado de São Paulo que causaram a morte de uma idosa, em Itanhaém, e de uma jovem de 24 anos, em São José dos Campos.

Pancadas de chuva

O alerta para temperaturas baixas continua ao longo desta semana. "Os próximos dias serão marcados por variação nas condições do tempo, ou seja, as mínimas se elevam um pouco mais nas madrugadas, porém as máximas diminuem sensivelmente durante as tardes, gerando sensação de frio", afirma, em nota, o CGE.

A previsão é de pancadas de chuva ao longo da semana na capital. Isso porque, de acordo com o órgão da Prefeitura de São Paulo, a partir da noite desta terça-feira, 18, a nova frente fria de "franca atividade chuvosa" passará pela costa paulista. O risco de alagamentos é baixo.

A temperatura cai um pouco mais hoje, ficando em 14ºC, em média. A máxima não passa de 20ºC, com porcentuais mínimos de umidade do ar ao redor dos 50%. A chuva deve parar apenas na sexta-feira, quando a temperatura também sobe um pouco: máxima de 22ºC, de acordo com o Instituto Climatempo. No fim de semana, fará sol com algumas nuvens. A mínima prevista é de 12ºC e a máxima, de 25ºC.

No interior paulista, o frio também marca presença, mas com menos chuva. Deve chover apenas hoje em Campinas e Marília, que fica no centro do Estado. Já no "fundão", em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, não chove em nenhum dia.

O dia mais frio será esta quarta-feira, 19. Em Campinas, a mínima será de 14ºC e a máxima, de 19ºC. Em Marília, a temperatura fica entre 13ºC e 22ºC. Em Ribeirão e Rio Preto, entre 13ºC e 27ºC.

No litoral de São Paulo, chove até sexta na maioria das cidades. No fim de semana, a mínima fica em 13ºC e a máxima em 24ºC em Ubatuba, no litoral norte. Na Baixada Santista, Guarujá deve marcar entre 14ºC e 24ºC no sábado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.