Incompatibilidade de gênios foi a razão de Sofia Vergara e Joe Manganiello terminarem o casamento de sete anos

18/07/2023 | 08:10



A bruxa está solta e o ano de 2023 segue abalando alguns relacionamentos! Após sete anos de casamento, Sofia Vergara e Joe Manganiello se separaram. A notícia foi confirmada pelo ex-casal ao site Page Six na última segunda-feira, dia 17.

Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos educadamente respeito à nossa privacidade neste momento enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas.

Os atores se conheceram em um evento na Casa Branca, enquanto Sofia ainda era noiva do empresário Nick Loeb. A química entre eles foi mais forte! Os pombinhos começaram a namorar e trocaram as alianças pouco tempo depois.

Contudo, em 2023, segundo uma fonte do Daily Mail, Sofia e Joe estavam se distanciando há algum tempo e a gota d'água foi a incompatibilidade de gênios e temperamentos.

O Joe é um meninão, ele ama jogar RPG, adora luta-livre, curte muito video-games, filmes de super-heróis, histórias em quadrinhos, shows e jogos de hóquei. Ele está sempre atrás de diversão. Ele ama sair e se divertir. Quando chega a hora de ser sério e ir trabalhar, ele foca, mas está sempre pronto para curtir ao máximo e se divertir. Isso teve um apelo imediato para a Sofía, que é o oposto disso tudo, ela com certeza adora se divertir e sair, mas é mais interessada em outros aspectos da vida: viagens, jantares épicos, ser uma celebridade e tudo o que isso permite. Ela sempre foi super hot e linda. Isso está na cabeça dela. Ela também é temperamental e fica facilmente chateada com coisas pequenas, enquanto o Joe tenta relaxar e seguir o fluxo. Isso não ficou explícito enquanto eles estavam se apaixonando, mas suas versões reais acabaram aflorando e eles chatearam um ao outro, priorizando trabalho. Aí, aos poucos, eles foram parando de sair e ficar juntos, porque qualquer coisa resultava em incômodos. Chegou ao ponto no qual era mais fácil e tranquilo eles não estarem mais juntos.