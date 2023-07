Eliminado de A Grande Conquista, Daniel Toko revela para quem vai sua torcida na reta final do programa

18/07/2023 | 08:10



No último sábado, dia 15, Daniel Toko e Ricardo Villardo foram os eliminados da semana de A Grande Conquista, abandonando a Mansão na reta final do programa. Eliminado com quase 25% dos votos, Toko abriu seu coração em entrevista à Record e contou mais detalhes sobre sua permanência no programa.

O ex-participante revelou se faria algo de diferente caso tivesse oportunidade e contou sobre as estratégias durante o jogo.

Absolutamente nada de diferente. É uma resiliência da vida. Claro que, às vezes, quando a gente faz uma coisa muito errada bate uma culpa, um arrependimento. Mas os meus erros lá foram triviais, erros de alguém que não tem experiência com esse tipo de programa de confinamento. Comigo, está tudo em paz, meu coração está leve. Eu entrei sem nenhuma estratégia, sem saber como funcionava. Eu racionalizava bastante para pensar no jogo, mas as minhas decisões eram com o coração. Às vezes, a lógica fala para um lado e o coração fala para o outro. Mas eu uso os dois.

O jornalista comentou sobre sua proximidade com Thiago Servo e como ele pensa que a amizade influenciou em sua eliminação.

Não tinha como eu estar andando com outras pessoas na casa. Eu visualizei todos os grupos, eu esperei quase duas semanas para estar com algum grupo mais definitivo. Eu estava mais comigo, observando, não queria errar, não queria ir por mentiras, porque aquele grupo parece forte. Fui pelo coração. Teve uma noite que eu estava lá na sala e o Servo falou do filho dele que tem autismo, ele falou de uma forma muito sincera, o Erick chorou. E aí falei meu lugar está aqui com esses meninos, que erram, falham como eu.

Para finalizar, Toko revelou com quem ele pretende não ter relações fora do programa e quem merece que acredita vencer a disputa.

A Sandra não trocamos muito pessoalmente. A gente aprendeu a se respeitar durante o jogo, meu primeiro embate foi com ela, depois ela me colocou numa dinâmica como bom coração, apesar de ter me colocado em duas Zonas de Risco, disse o jornalista. Servo e Gyselle são dois irmãos que eu fiz lá dentro, amo muito. Para não ficar na sabonetada, seria o Servo. Mas se a Gy ganhar, vou ficar tão feliz quanto, declarou sua torcida.