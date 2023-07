Keysfan: Office 2021 e Windows 10 a partir de US$ 7

Da Redação

Do 33Giga



18/07/2023 | 07:55



É essencial atualizar regularmente seu sistema operacional e software de produtividade – mesmo que pareça cansativo. No entanto, a Microsoft costuma cobrar por suas grandes atualizações. Para novas versões de seu sistema operacional Windows e software de produtividade profissional, como o Microsoft Office, a gigante do software geralmente cobra taxas exorbitantes que podem aumentar seu orçamento. Pode custar muito, mas adiar a atualização pode ser uma decisão equivocada.

Para driblar os preços, a dica é aproveitar o baixo custo da Keysfan. A mais recente suíte Office 2021 Professional está disponível por US$ 27,67, e o sistema operacional mais popular – Windows 10 Professional – por US$ 7,59. Você sabe que eles são caros na Microsoft Store, mas, agora, você pode obtê-los pelo menor preço na Promoção de Software de Julho da Keysfan. Compra única para uso vitalício. Na página da promoção, você também encontrará pacotes de várias chaves, software de ferramentas e outras séries.

62% de desconto no Microsoft Office vitalício com cupom BKS62

50% de desconto em sistemas operacionais Windows com cupom BKS50

Compre mais e economize mais com os pacotes econômicos: cupom BKS62

Keysfan também vende licenças para empresas

Outras ferramentas em oferta

Por que escolher a Keysfan?

A Keysfan mantém o conceito do cliente em primeiro lugar. Por isso, visa trazer os melhores produtos e serviços a eles. Prova disso é o processo de compra, que é simples e fácil de operar. Após a finalização da aquisição, o código de ativação do software e as instruções detalhadas de instalação serão enviados para a caixa de e-mail em minutos.

Vale destacar que, no processo de instalação e uso, os usuários podem entrar em contato com a equipe profissional de atendimento ao cliente da Keysfan a qualquer momento se tiverem alguma dúvida. O grupo está online 24 horas por dia, sete dias por semana (e-mail de contato: support@keysfan.com).