Após deixar o clube, Willian volta atrás e renova com o Fulham, da Inglaterra

17/07/2023 | 21:01



O Fulham anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o brasileiro Willian, de 34 anos. O jogador estava livre no mercado depois de optar em não continuar no clube de Londres, mas voltou atrás após rever suas opções e assinou contrato com os ingleses até o meio de 2024, com possibilidade de extensão por mais 12 meses.

"Estou completamente feliz. Feliz em assinar por mais um ano com o Fulham e continuar o trabalho que fiz na última temporada com todos meus companheiros de time e todo o clube. Acho que é um time que pode ir ainda melhor neste ano, então estou feliz em continuar esta aventura incrível", disse o atacante ao site oficial.

Com cinco gols e seis assistências em 30 jogos, Willian brigou pelo título de melhor jogador da última temporada inglesa, mas ficou em quarto lugar. O brasileiro chegou a receber uma sondagem do Nottingham Forest para atuar com os brasileiros Danilo e Gustavo Scarpa, mas optou por continuar com o Fulham por mais um ano.

Tony Khan, dono do clube londrino, celebrou a renovação do brasileiro: "Estou emocionado que Willian retornará ao Fulham por pelo menos mais uma temporada! Ele foi uma contratação muito importante no ano passado e contribuiu muito durante uma das campanhas mais bem-sucedidas que nosso clube já teve no Campeonato Inglês."

Willian chegou ao Fulham após rápida passagem pelo Corinthians e deixou o Brasil sem conseguir empolgar o torcedor. Na Inglaterra, fez parte da boa campanha do clube de Londres, que finalizou a temporada na 10ª posição do campeonato nacional, com 52 pontos.