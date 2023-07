Nova etapa das obras da Nova Estação impulsiona transformações em Mauá

Da Redação



17/07/2023 | 20:22



A paisagem da região central de Mauá está sendo remodelada à medida que avançam as obras da Nova Estação. O projeto, que compreende a construção do terminal rodoviário e um moderno shopping, alcança um novo marco com a instalação dos primeiros 115 pilares que sustentarão a estrutura.

"Esta obra é um marco significativo para a mobilidade e o transporte da nossa cidade. É um sonho da população que estamos tornando realidade com nossa gestão comprometida com o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos", afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

Além das melhorias para o transporte público, outra frente de trabalho está prestes a iniciar para beneficiar a região central durante os períodos de chuva. A instalação de uma nova tubulação visa otimizar o escoamento das águas, direcionando-as às galerias pluviais da avenida Antônia Rosa Fioravanti e ao rio Tamanduateí. Essa ação também incluirá uma importante mudança no solo, que passará a ter inclinação em direção a uma canaleta a ser construída entre o revitalizado calçadão e o terminal, com o propósito de prevenir alagamentos na região da Praça 22 de Novembro.

A Nova Estação é resultado de uma Parceria Público-Privada (PPP) estabelecida pela Prefeitura de Mauá. Essa inovadora iniciativa remodelará integralmente o terminal rodoviário central, proporcionando modernas plataformas que aumentarão a segurança dos pedestres, eliminando a necessidade de circulação pela via principal, já que poderão acessar as áreas de embarque e desembarque por meio de escadas rolantes.

O empreendimento também promete impulsionar a economia local, prevendo a geração de aproximadamente 6000 empregos durante a fase de construção e após a conclusão. Além do terminal rodoviário, o complexo contará com um centro de convivência e compras, abrigando cerca de 400 lojas e uma espaçosa praça de alimentação. Esse ambicioso projeto trará um novo impulso ao desenvolvimento urbano de Mauá, proporcionando uma estação moderna e multifuncional para benefício de todos os moradores e visitantes da cidade.