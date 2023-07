Fundação Florestan Fernandes oferece "Dia de Beleza" para voluntários e trabalhadores da educação

Da Redação



17/07/2023 | 20:14



Cerca de 100 voluntários do programa Ação Compartilhada, juntamente com agentes de cozinha das escolas municipais, foram agraciados com uma experiência de bem-estar e beleza durante o evento "Florestan Embeleza" nesta segunda. A iniciativa, promovida pela Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, ofereceu diversos serviços gratuitos para os participantes. O evento aconteceu nas salas da Fundação, situada na região central da cidade.

O "Embeleza" possibilitou que alunos dos cursos da área de beleza, oferecidos pela Fundação, colocassem em prática seus conhecimentos adquiridos em sala de aula, atendendo ao público presente. Os serviços disponibilizados durante esta edição abrangeram maquiagem, design de sobrancelhas, tranças e depilação.

A Ação Compartilhada é um programa conduzido pela Secretaria de Educação, que capacita e reúne lideranças comunitárias, as quais compartilham saberes e experiências em suas comunidades. O programa visa fortalecer os laços sociais, empoderar mulheres e oferecer formações que facilitam a reinserção no mercado de trabalho.

O programa é executado em dois locais, o Centro de Formação Integral (Cefei) Paineiras e o Cefei Nações, com a participação de aproximadamente 400 pessoas por mês. As atividades incluem oficinas de bordado, crochê, zumba, dança, defesa pessoal, libras, além de suporte pedagógico para crianças e discussões sobre temas relacionados à cidadania.

Patrícia Marinho, coordenadora do Ação Compartilhada, ressaltou que o "Dia de Beleza" gratuito é uma recompensa valiosa para as voluntárias do programa. "Essas mulheres enfrentam diversas dificuldades, incluindo as financeiras. Ter um dia de cuidados com a beleza é uma oportunidade incrível para elevar a autoestima dessas trabalhadoras sociais", afirmou.

Elisângela Ferreira, de 49 anos, participante do Ação Compartilhada que atua no Cefei Paineiras, compartilhou sua empolgação em ter acesso aos serviços gratuitos. "É maravilhoso ter acesso a esses serviços gratuitamente. Muitas mulheres que conheço não têm essa facilidade, e ter esse privilégio aqui é ótimo!", declarou.

Uma das alunas do curso de Manicure da Fundação Florestan, Cleiser Silva, de 32 anos, estava satisfeita em poder colocar em prática suas habilidades e aprimorar sua formação profissional. "Mesmo atuando como manicure há 13 anos, estou aprendendo muitas coisas novas com a ótima professora do curso. Além disso, vou obter o certificado de manicure, o que é muito importante para minha carreira", enfatizou.

Manoel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho e diretor-presidente da Fundação, destacou a importância de abolir a prova admissional, o que permitiu que um número maior de alunos concluíssem seus estudos na instituição. Essa mudança deu oportunidade para que pessoas com menos recursos financeiros e educacionais tivessem acesso à qualificação oferecida pela Florestan Fernandes.

Com a missão de democratizar o acesso à qualificação profissional para jovens e adultos e promover políticas de reinserção no mercado de trabalho, a Fundação oferece capacitação gratuita em diversas áreas, como Administração e Gestão, Serviços, Tecnologia da Informação, Beleza, Gastronomia e Juventude.

Além de oferecer uma ampla variedade de formações, a Fundação Florestan Fernandes obteve Grau de Excelência pela qualidade de suas instalações físicas e formações profissionalizantes, conforme certificado pelo IndSat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), que mede a satisfação da população em relação a diversos serviços públicos. Mais informações sobre os cursos e formações oferecidos pela instituição podem ser encontradas em seu site oficial, disponível em https://florestan.org.br/.