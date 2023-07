Paranapiacaba receberá semana de cinema e oficina do programa Pontos MIS

Da Redação



17/07/2023 | 20:11



Em comemoração ao período de férias escolares, a encantadora vila ferroviária de Paranapiacaba se prepara para sediar uma semana de cinema e oficina gratuitos do renomado programa Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som).

De 18 a 26 de julho, os visitantes poderão desfrutar de exibições de filmes como "Se Deus vier que venha armado", "Reflexões de um liquidificador", "Truman" e "O sonho de Greta". Além disso, será possível participar da oficina presencial "Ação Cineclubista" ministrada por Diaulas Ulysses, cineasta e videomaker, que após a exibição de curtas-metragens, irá promover um debate sobre a construção cinematográfica e temas sociais relevantes.

Os eventos ocorrerão sempre à tarde no Centro de Visitantes do Parque Nascentes de Paranapiacaba, e os filmes possuem classificações livres, 14 e 16 anos, abrangendo produções nacionais e internacionais.

O Pontos MIS é um programa que visa a formação e a difusão cultural no estado de São Paulo. Em parceria com os municípios, oferece mensalmente sessões de cinema, oficinas, palestras e exposições.

Confira abaixo a programação completa e as sinopses dos filmes:

Filme: Se Deus vier que venha armado

Data: 18/7/23 (terça-feira)

Horário: 14h30

Local: Centro de Visitantes do Parque Nascentes de Paranapiacaba

Endereço: Rua Direita, 371

Direção: Luis Dantas

Classificação: 16 anos

País de produção: Brasil

Tempo de duração: 90 minutos

Ano: 2015

Sinopse: Um ex-presidiário tem apenas 72 horas de liberdade temporária para visitar o irmão, encontrar um amigo de infância e se reunir com uma mulher. Porém, durante esse período, ele também deve cumprir uma missão imposta pelos líderes do crime, como parte de uma onda de ataques do PCC em São Paulo.

Filme: Reflexões de um liquidificador

Data: 19/07/2023 (quarta-feira)

Horário: 14h30

Local: Centro de Visitantes do Parque Nascentes de Paranapiacaba

Endereço: Rua Direita, 371, Vila de Paranapiacaba – Santo André

Direção: André Klotzel

Classificação: 16 anos

País de produção: Brasil

Tempo de duração: 80 minutos

Ano: 2010

Sinopse: Elvira, uma dona de casa, enfrenta um momento difícil em sua vida após o desaparecimento de seu marido Onofre. Decidida a prestar queixa na polícia, a trajetória do casal é narrada através do ponto de vista peculiar do liquidificador do lar, que ganhou vida após um conserto.

Oficina: Ação cineclubista com exibição e debate

Data: 20/7/23 (quinta-feira)

Horário: 13h

Local: Centro de Visitantes do Parque Nascentes de Paranapiacaba

Endereço: Rua Direita, 371

Oficineiro: Diaulas Ullysses

Nesta oficina presencial, serão exibidos curtas-metragens, seguidos por um debate que abordará referências sobre a construção fílmica e temas sociais relevantes para diferentes públicos. Serão apresentados conceitos sobre cineclubes, como organizá-los e seu funcionamento, proporcionando uma experiência de debate cinematográfico.

Diaulas Ullysses é cineasta, videomaker, roteirista, radialista, produtor, professor de audiovisual e pesquisador independente de cinema e vídeo. Formou-se no curso de Gestão de Rádio e TV pela Universidade Bandeirante de São Paulo e concluiu o curso de direção de cinema na Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André. Ao longo de sua carreira, tem contribuído em diversas ações no cenário audiovisual brasileiro, como mostras, festivais, movimento cineclubista, além de ter participado da criação, montagem e coordenação da sala de cinema Cine Eldorado, em Diadema - SP.

Filme: Truman

Data: 25/7/23 (terça-feira)

Horário: 14h30

Local: Centro de Visitantes do Parque Nascentes de Paranapiacaba

Endereço: Rua Direita, 371

Direção: Cesc Gay

Classificação: 14 anos

País de produção: Espanha

Tempo de duração: 108 minutos

Ano: 2015

Sinopse: Julian recebe a inesperada visita de seu amigo Tomás, que vive no Canadá. Durante quatro dias, os dois amigos, junto com o fiel cão de Julian, Truman, compartilham momentos emocionantes e, por vezes, cômicos, enquanto Julian enfrenta uma situação extremamente delicada.

Filme: O sonho de Greta

Data: 26/7/23 (quarta-feira)

Horário: 14h30

Local: Centro de Visitantes do Parque Nascentes de Paranapiacaba

Endereço: Rua Direita, 371

Direção: Rosemary Myers

Classificação: livre

País de produção: Austrália

Tempo de duração: 77 minutos

Ano: 2015

Sinopse: Às vésperas de completar 15 anos, Greta enfrenta um momento difícil em sua vida. Deslocada em sua nova escola, ela vive em um mundo particular. Contra sua vontade, seus pais organizam uma festa de aniversário para ela. Apavorada com a perspectiva, uma situação inesperada a leva a um mundo paralelo, uma espécie de sonho estranhamente erótico, um pouco violento e completamente absurdo. Nesse lugar, ela busca encontrar a si mesma.