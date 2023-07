Santo André implementa protocolo de alta segura no CHM e serviços de emergência

Da Redação



A Secretaria de Saúde de Santo André deu mais um passo na implementação do protocolo de alta segura, um projeto que vem sendo gradualmente estabelecido na cidade desde 2022. Essa iniciativa abrange o Centro Hospitalar Municipal (CHM) e toda a rede de urgência e emergência, visando aprimorar a segurança dos pacientes, através de uma série de procedimentos médicos que garantem a compreensão de todas as instruções de alta e as medidas de acompanhamento necessárias após o retorno ao lar. Além disso, o paciente já sai da unidade com uma consulta de retorno já agendada no ambulatório.



Essas medidas se somam a outras implementadas em unidades de saúde locais, como o uso de pulseira dupla de identificação e o procedimento de alta assistida, no qual a equipe de enfermagem acompanha o paciente até a saída da unidade.



"Estamos investindo continuamente em um atendimento humanizado e de qualidade no CHM e em todas as nossas unidades de saúde. Esse processo de alta segura é de suma importância, pois aumenta a confiança dos pacientes e seus familiares na abordagem adotada, além de contribuir para uma melhora mais favorável do estado de saúde, devido à assistência ambulatorial oferecida", destaca o secretário de Saúde, Gilvan Junior.



A implementação do protocolo de alta segura envolveu diversos setores do CHM e da rede de urgência e emergência, que passaram por um processo de capacitação nas últimas semanas. Médicos, enfermeiros e equipe administrativa, incluindo profissionais de recepção, foram preparados para alinhar os procedimentos, especialmente no que diz respeito ao agendamento das consultas de retorno nos ambulatórios.



"Além de garantir um fluxo seguro e qualificado de alta, esse processo representa uma integração mais efetiva entre o hospital e a rede de atenção do município. Antes, o paciente saía do hospital sem agendamento, agora ele já tem sua consulta marcada em sua unidade de saúde de referência", explica o diretor geral da Rede de Atenção Hospitalar de Santo André, Victor Chiavegato.