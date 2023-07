Grávida, Jeniffer Nascimento exibe linda barriguinha e revela que está à espera de uma menina

17/07/2023 | 19:11



Mamãe do ano! Jeniffer Nascimento está curtindo alguns dias em Fernando de Noronha e usando as redes sociais para compartilhar registros e fazer atualizações sobre a primeira gravidez, fruto do casamento com o ator Jean Amorim.

Sorridente, a artista posou de biquíni, ostentou a linda barriguinha e aproveitou para contar que está à espera de uma menininha.

Eu e minha menina, escreveu ela, que aproveitou para pedir palpites aos seus milhares de seguidores:

Palpites do nome ?

Nos comentários, a mamãe do ano recebeu inúmeros comentários carinhosos:

Princesa da tia, amo tanto, escreveu Camila Queiroz.

Aiii Deus!!!! Que lindas!!, elogiou Rafa Brites.

Já amo esse bebê, coisa mais linda!, escreveu a atriz Vanessa Giácomo.