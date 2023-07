Fred Bruno mostra que tem uma cueca assinada por Cristiano Ronaldo em sua casa

17/07/2023 | 19:11



Se você acompanha os canais esportivos, pricipalmente de futebol no YouTube, deve saber que Fred que participou do BBB23 é simplesmente apaixonado por Cristiano Ronaldo. E o influenciador já teve a oportunidade de estar frente a frente com seu maior ídolo.

Isso mesmo, o ex-namorado de Bianca Andrade tem um verdadeiro altar em homenagem ao craque português e entre alguns itens que ele mostrou em suas redes de Lucas Rangel, tem um que chamou a atenção de todos.

Fred Bruno mostrou que tem estampada na parede de sua casa uma cueca da marca de Cristiano Ronaldo autografada pelo jogador de futebol e a peça está emoldurada no banheiro da mansão dele. Lucas ficou simplesmente chocado quando olhou o quadro.

Além disso, o influenciador ainda mostrou que tem em sua mansão um quarto para guardar a coleção gigantesca de tênis.