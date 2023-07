Tuca Andrada compartilha foto antiga e ganha chuva de elogios nas redes sociais: Dava um caldinho

17/07/2023 | 19:10



Apesar de envelhecerem, alguns famosos são lembrados por seus papéis de anos atrás. Tuca Andrada faz parte desse clubinho, já que o ator ganhou diversas fãs durante sua participação em Da Cor do Pecado. E mesmo após quase dez anos, o artista ainda arranca suspiros, principalmente nas redes sociais.

Através do Twitter, Tuca recompartilhou uma foto que sempre faz a temperatura subir. O clique em questão é do ator sem camisa durante as gravações da novela da emissora, em 2004.

Sem pensar duas vezes, Tuca Andrada mostrou que é só um pouquinho convencido e escreveu:

Não é que eu dava um caldinho nessa época.

E é claro que os fãs do artista não economizaram nos elogios. Nos comentários da postagem, muitos não esconderam que acham que Tuca ainda arrasa.

Dava? Pelo amor de Deus, você segue sendo um banquete (e dos deuses). Não bastasse ser o ator talentoso que é!, disse um internauta.

Me arrepio até hoje, comentou outro.

E vocês, ainda ficam encantados por Tuca Andrada?