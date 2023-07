Leticia Cazarré revela que Maria Guilhermina não precisa mais de oxigênio externo

17/07/2023 | 19:10



Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Leticia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein.

Desde o seu nascimento, a caçula da família precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos. Após sete meses, ela recebeu alta, mas continuou o tratamento em casa. A partir daí, os papais-corujas não perdem a oportunidade de celebrar as pequenas conquistas da menininha.

Em 17 de julho, Letícia Cazarre surgiu nas redes sociais para atuaizar os fãs com novidades sobre Maria Guilhermina. A notícia dada pela mamãe foi que a pequena fruto da relação com Juliano Cazarré, agopra não utiliza mais oxigênio externo em sua rotina.

Hoje a gente está com a bombinha de alimentação dela, o leitinho. O carrinho, o respirador está ali dentro. Ela não precisa mais do oxigênio, mas precisa do respirador, porque ele ajuda ela a expandir a caixa torácica. Mas agora a gente tem mais liberdade de vir para o jardim, ela poder se alimentar aqui.