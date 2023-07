Rafa Kalimann revela que entrou em depressão após fracasso de programa: - Virei motivo de chacota

17/07/2023 | 18:10



Rafa Kalimann decidiu relembrar o seu antigo programa Casa Kalimann, que era exibido no Globoplay. O assunto foi abordado durante a participação da influenciadora no podcast PocCast, no último domingo, dia 16.

Sincera, Rafa revelou que o projeto surgiu durante uma reunião, e que não perderia a chance de apresentar:

- Tiveram uma reunião e eles apresentaram [o projeto e disseram] você vai apresentar. Falei: tá bom. Sei [apresentar]? Não sei. Vou? Vou, porque não sou boba. Acho assim, tem essa oportunidade na sua frente, você acha que isso vai te agregar de alguma maneira, vai te dar experiência? se vai dar certo ou não, você só vai saber se fizer. Se eu tivesse recusado, teria me arrependido muito. Eu aprendi muito ali, descobri novos caminhos, conheci várias pessoas que são incríveis e me ajudam muito nesse processo [como atriz].

A influenciadora e ex-BBB ainda afirmou que deu o seu máximo durante o período em que apresentou:

- A condição que eu tinha de entregar naquele momento era aquela, e eu dei o meu máximo. Então foi muito bom viver essa experiência, mas o pós-programa foi muito traumático. Eu buguei, entrei em depressão, foi muito ruim, porque eu virei motivo de chacota. Eu levei [toda a culpa] sozinha, e doeu muito.

Vale pontuar que o programa foi ao ar em 2021.